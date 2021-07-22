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Аналитики меняют прогноз: iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на 1 ТБ, все iPhone 13 с LiDAR

22 Июл, 2021

Аналитики меняют прогноз: iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на 1 ТБ, все iPhone 13 с LiDAR

Много места и лазерный дальномер.

Совсем недавно аналитики Wedbush утверждали, что LiDAR’ы получат только дорогие iPhone 13 (13 Pro и 13 Pro Max). А теперь они же утверждают, что все четыре новых айфона оснастят лазерными дальномерами. Также они меняют свой прогноз относительно емкости накопителя. Если до этого они говорили о максимальном объеме в 512 ГБ (как и в актуальной линейки), то теперь возвращаются к давним предсказаниям в 1 ТБ для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

К такому мнению они пришли, получив информацию от источника из цепочки поставщиков Apple из Азии. Кроме того, аналитики предположили, что минимальный объем флеш-памяти также поменяется. Вместо 64 ГБ это будет 128 ГБ.

Что еще? Продажи новых айфонов стартуют в третью неделю сентября. Ну а успех новой линейке обеспечен. Только в этом году, по словам экспертов, будет реализовано от 90 до 100 миллионов смартфонов серии iPhone 13.

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