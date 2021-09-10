Аналитики: с поколением iPhone 13 компания Apple захватит 33% рынка 5G-смартфонов

Вероятность высокая.

Аналитики Counterpoint Research утверждают, что в 2021 году после выпуска смартфонов поколения Айфон 13 компания Apple займет треть мирового рынка 5G-смартфонов.

Таким образом, купертиновцы получат 33% рынка всего через год после выпуска своего первого 5G-смартфона (iPhone 12).

Эксперты пишут, что весь рынок 5G-смартфонов в этом году — это около 600 миллионов устройств. Apple же продаст 5G-девайсов в количестве 200 миллионов.

В следующем году, вероятно, доля Apple в 5G-секторе увеличится еще.

Когда покажут Айфон 13? Уже во вторник, 14 сентября.

А пока читаем вот, что:

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