Аналитики считают, что iPhone SE 3 сможет переманить часть аудитории Android

Прогнозы аналитиков TrendForce.

iPhone SE 3 сможет переманить аудиторию Android, уверены аналитики TrendForce. Все потому, что стоить смартфон будет недорого и получит поддержку мобильного интернета пятого поколения 5G.

Базироваться Айфон SE 3 будет на однокристальной системе A15 Bionic, той же, что стоит в смартфонах поколения Айфон 13.

Представят устройство в марте 2022-го года.

Каким он будет?

Габариты и дизайн будут теми же, что у iPhone SE 2020 (iPhone 6, 7, 8). Новинка получит 4,7-дюймовый дисплей. Разумеется, IPS.

(iPhone 6, 7, 8). Новинка получит 4,7-дюймовый дисплей. Разумеется, IPS. Touch ID разместят в кнопке Home .

. Камера будет одинарная, на 12 Мп .

Стоимость на старте будет в пределах $500. У нас? Около 40 000 рублей.

Подробнее об iPhone SE 3:

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