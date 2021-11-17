Аналитики считают, что iPhone SE 3 сможет переманить часть аудитории Android
Прогнозы аналитиков TrendForce.
iPhone SE 3 сможет переманить аудиторию Android, уверены аналитики TrendForce. Все потому, что стоить смартфон будет недорого и получит поддержку мобильного интернета пятого поколения 5G.
Базироваться Айфон SE 3 будет на однокристальной системе A15 Bionic, той же, что стоит в смартфонах поколения Айфон 13.
Представят устройство в марте 2022-го года.
Каким он будет?
- Габариты и дизайн будут теми же, что у iPhone SE 2020 (iPhone 6, 7, 8). Новинка получит 4,7-дюймовый дисплей. Разумеется, IPS.
- Touch ID разместят в кнопке Home.
- Камера будет одинарная, на 12 Мп.
Стоимость на старте будет в пределах $500. У нас? Около 40 000 рублей.
Подробнее об iPhone SE 3:
- iPhone SE 3 будем ждать долго, до 2024 года — в 2022 увидим только iPhone SE Plus
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