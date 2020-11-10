Аналитики считают iPhone 12 Pro Max лучшим смартфоном в линейке

Массивнее, больше и серьезней.

iPhone 12 Pro Max находится на «другом конце лагеря» по габаритам, если сравнивать устройство с iPhone 12 Mini. Напомним, что диагональ дисплея нового смартфона равна 6,7-дюймов, что делает его самым большим iPhone в истории. Что интересно, некоторые аналитики уже предрекают гаджету звание самого лучшего в новой линейке iPhone 12.

Сотрудник информационного портала The Verge Нилай Патель считает, что iPhone 12 Pro Max настолько огромен, что его очень сложно держать в руках. Но в целом сочетание больших габаритов, улучшенного объектива и стабилизации, а также наличие LIDAR делает iPhone 12 Pro Max лучшим смартфоном, который журналист когда-либо использовал.

Стюарт Майлз из Pocket-lint также уверен, что iPhone 12 Pro Max дает форму другим iPhone 12. Как минимум благодаря тому, что его основной датчик камеры физически больше, а это дает устройству улучшенную стабилизацию. Тоже самое касается и телеобъектива, который имеет больший радиус действия.

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