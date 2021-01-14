Аналог Android от Huawei получат более 300 миллионов устройств в этом году

HarmonyOS завоевывает мир.

У Huawei сложные отношения с США. Штаты недавно наложили на китайскую корпорацию санкции. Теперь гигант из Поднебесной не может полноценно использовать операционную систему Android.

Однако Huawei нашла выход. Вместо платформы Google она создала собственную. Новинка называется HarmonyOS. Ее продвижение идет невероятными темпами.

Huawei планирует в 2021 году установить HarmonyOS на 200 миллионов своих гаджетов. Еще порядка 100 миллионов к статистике прибавят сторонние компании. ОС доступна всем заинтересованным разработчикам.

Добиться таких показателей за 12 месяцев – амбициозная задача. Но Huawei уверена, что справится. HarmonyOS отличается от Android универсальностью. Она поддерживает широкий спектр оборудования, не только смартфоны и планшеты.

Система уже достигла версии HarmonyOS 2.0. Возможно, на наших глазах рождается достойная альтернатива Android.

Источник: gizmochina.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)