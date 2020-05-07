Android 10 «подкосил» старые смартфоны Xiaomi

Неприятность.

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite и других пожаловались на снижение скорости работы их устройств после установки последнего обновления Android 10. Речь идет о свежем техническом обновлении, в котором были устранены ошибки, в том числе в системе безопасности Android.

Жалобы на снижение производительности старых моделей смартфонов Xiaomi появились на официальном форуме китайской компании и ресурсе Reddit. По отзывам пользователей, неполадки начали проявляться после установки последнего небольшого обновления для Android 10.

Как отмечают пользователи, снижение скорости работы проявляется по всей операционной системе. Приложения запускаются медленнее обычного, а различные анимации, например, шторка «Пункта управления», притормаживают.

Примечательно, что пользователи более новых моделей смартфонов Xiaomi не испытывают трудностей после обновления до актуальной версии Android. Вероятнее всего, уменьшение скорости работы затронуло исключительно модели с ограниченной производительностью.

Источник: Xiaomi, Reddit.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: