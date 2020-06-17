Android 11 Beta вышла для первых смартфонов Xiaomi

Уже можно устанавливать.

Бета-версия Android 11 стала доступна для владельцев первых смартфонов Xiaomi. Китайская компания адаптировала Android 11 Beta для актуальных флагманских моделей Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Установка прошивки возможна с использованием утилиты MiFlash.

Xiaomi опубликовала версии Android 11 Beta для смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro в открытом доступе. Для установки тестируемой прошивки необходимо выполнить разблокировку загрузчика и установить tgz-файлы Android 11 Beta при помощи утилиты MiFlash.

Скачать прошивку Android 11 Beta для смартфонов Xiaomi можно по следующим ссылкам:

В Xiaomi предупредили пользователей, что в бета-версию Android 11 не интегрирована программная оболочка MIUI 12. В связи с этим, после установки Android 11 Beta на смартфонах недоступны фирменные приложения и сервисы Xiaomi. В компании посоветовали не устанавливать прошивку на основные смартфоны, находящиеся в ежедневном использовании.

Источник: XDA.

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