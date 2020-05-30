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Android 11 отложили из-за беспорядков в США

30 Май, 2020

Android 11 отложили из-за беспорядков в США

Новая дата выхода неизвестна.

Google объявила о переносе презентации операционной системы Android 11, которая должна была состояться 3 июня. Об этом представители компании сообщили в Twitter, не уточнив новую дату проведения презентации.

Android 11 отложили из-за беспорядков в США

Представители Google сообщили, что «сейчас не время праздновать». Таким образом компания отреагировала на волну беспорядков во многих штатах США, вызванную убийством афроамериканца Джорджа Флойда офицером полиции в Миннеаполисе. Полицейский надавил коленом на горло задержанного, в результате чего мужчина потерял сознание, а после скончался в реанимации.

В Google подчеркнули, что выход первой бета-версии Android 11 тоже будет отложен. Сроки анонса Android 11 и запуска тестируемой сборки для пользователей названы не были.

Ранее компания Sony объявила официальную дату презентации игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Мероприятие должно состояться 4 июня. Неизвестно, планирует ли компания последовать примеру Google и перенести презентацию на более поздний срок.

Источник: Twitter.

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