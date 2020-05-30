Android 11 отложили из-за беспорядков в США

Новая дата выхода неизвестна.

Google объявила о переносе презентации операционной системы Android 11, которая должна была состояться 3 июня. Об этом представители компании сообщили в Twitter, не уточнив новую дату проведения презентации.

Представители Google сообщили, что «сейчас не время праздновать». Таким образом компания отреагировала на волну беспорядков во многих штатах США, вызванную убийством афроамериканца Джорджа Флойда офицером полиции в Миннеаполисе. Полицейский надавил коленом на горло задержанного, в результате чего мужчина потерял сознание, а после скончался в реанимации.

В Google подчеркнули, что выход первой бета-версии Android 11 тоже будет отложен. Сроки анонса Android 11 и запуска тестируемой сборки для пользователей названы не были.

Ранее компания Sony объявила официальную дату презентации игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Мероприятие должно состояться 4 июня. Неизвестно, планирует ли компания последовать примеру Google и перенести презентацию на более поздний срок.

Источник: Twitter.

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