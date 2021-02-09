Android 12 на первых скриншотах — что нового?

Вот он какой.

В сеть выложили первые скриншоты ожидаемой всеми фанатами андройдфонов операционной системы Android 12. Изучив их, мы узнали, что нового готовит Google.

Итак, вот какие эксклюзивные фишки и функции ждут нас в двенадцатой версии.

Приложения и виджеты теперь имеют закругленные края. Стильно!

Фирменные обои меняют весь интерфейс: палитру, цвета, оформление.

Настройки конфиденциальности получили собственную отдельную страницу. Тут настраивается вообще все (доступы, реклама, сеть и так далее).

При появлении уведомлений остальной фон размывается. Так проще сосредоточить все внимание на самом важном.

Время и дата отныне разделены.

Появился индикатор, сигнализирующий об использовании камеры и микрофона.

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