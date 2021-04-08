Android 12 представят раньше iOS 15

Google устроит свою WWDC.

Поклонники Apple ждут анонса iOS 15 в начале лета. А чем занимаются фанаты Android? У них на повестке дня – презентация Android 12.

Дебют этой мобильной системы не за горами. Ее покажут раньше, чем iOS 15. Дату назвала сама Google.

Какой будет Android 12 – мы увидим на онлайн-конференции Google I/O. Компания объявила дату проведения мероприятия.

Google I/O стартует 18 мая и продлится до 20 числа. В один из дней Google расскажет об Android 12.

iOS 15 продемонстрируют позже. На WWDC 2021, которая пройдет с 7 по 11 июня.

Источник: gsmarena.com

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