Android получил важное обновление. Проверяйте

Майский апдейт.

Google выпустила майское обновление безопасности для Android. Важный технический апдейт стал доступен пользователям мобильных устройств под управлением Android 8.0, 8.1, 9 и 10.

Согласно описанию обновления от Google, в нем устранены критические уязвимости, обнаруженные специалистами компании. Самая опасная уязвимость позволяет злоумышленнику, имеющему локальный доступ к мобильному устройству, использовать специально созданный файл для выполнения произвольного кода.

Кроме этого, в обновлении исправлены баги, связанные с компонентами ядра и мобильных процессоров Qualcomm. В Google рекомендуют выполнить обновление всем пользователям поддерживаемых устройств.

Для установки майского обновления необходимо перейти в меню настроек «Обновления» и загрузить свежий апдейт для вашего устройства.

Источник: Android.

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