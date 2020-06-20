Android такое и не снилось. Apple похвасталась популярностью iOS 13

Впечатляющие показатели.

Apple опубликовала свежую статистику распространенности различных версий iOS среди мобильных устройств компании. Согласно актуальной статистике, iOS 13 установлена на рекордных 92% iPhone, вышедших за последние четыре года и на 81% всех когда-либо выпущенных iPhone.

Под управлением iOS 12 работают 7% смартфонов, выпущенных за последние четыре года. Еще 2% iPhone остаются на более старых прошивках.

13% от всех моделей iPhone остаются под управлением iOS 12. Большой показатель объясняется тем, что популярные модели iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus не получили возможности обновления до iOS 13. 6% от всех выпущенных iPhone работают на iOS 11 и более старых версиях.

В понедельник, 22 июня, Apple представит новые операционные системы iOS 14 и iPadOS 14. Согласно последним утечкам, Apple может переименовать iOS 14 в iPhoneOS 14.

Источник: Apple.

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