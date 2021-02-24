Android-версия социальной сети Clubhouse уже в работе
Официально.
Clubhouse можно назвать голосовой соцсетью. Общаются здесь только вслух – в режиме реального времени. Главные фишки новинки – вход по приглашениям и огромное число знаменитостей.
В последние дни Clubhouse – хит сезона. Сеть быстро привлекла миллионы пользователей. Однако без минусов не обошлось. Приложение доступно лишь поклонникам гаджетов Apple.
Пока Clubhouse существует исключительно в виде приложения для iOS. Вам понадобится айфон, чтобы присоединиться. Версии для Android пока нет.
К счастью, создатели Clubhouse без дела не сидят. Сообщается о начале разработки клиента для Android.
За перенос соцсети на Android будет отвечать Мопева Огундипе. Ее наняли в Clubhouse специально для этого.
Огундипе имеет немалый опыт. Она сотрудничала с Medium, Khan Academy и Instagram. Стоит надеяться, что у нее все получится.
Увы, сроки выхода Clubhouse на Android скрываются.
Источник: cnbc.com
Читайте также:
- Clubhouse – что за зверь, как получить инвайт и кто из знаменитостей уже там?
- Clubhouse скачали из App Store уже 8 миллионов раз. Присоединяйтесь!
- Android 12 на первых скриншотах — что нового?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.