Android-версия социальной сети Clubhouse уже в работе

Официально.

Clubhouse можно назвать голосовой соцсетью. Общаются здесь только вслух – в режиме реального времени. Главные фишки новинки – вход по приглашениям и огромное число знаменитостей.

В последние дни Clubhouse – хит сезона. Сеть быстро привлекла миллионы пользователей. Однако без минусов не обошлось. Приложение доступно лишь поклонникам гаджетов Apple.

Пока Clubhouse существует исключительно в виде приложения для iOS. Вам понадобится айфон, чтобы присоединиться. Версии для Android пока нет.

К счастью, создатели Clubhouse без дела не сидят. Сообщается о начале разработки клиента для Android.

За перенос соцсети на Android будет отвечать Мопева Огундипе. Ее наняли в Clubhouse специально для этого.

Огундипе имеет немалый опыт. Она сотрудничала с Medium, Khan Academy и Instagram. Стоит надеяться, что у нее все получится.

Увы, сроки выхода Clubhouse на Android скрываются.

Источник: cnbc.com

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