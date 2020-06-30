Анимированные стикеры добираются до WhatsApp

Правда, пока не у всех.

Некоторые пользователи мессенджера WhatsApp обратили внимание на большое нововведение, произошедшее в приложениях для iOS и Android. В WhatsApp появилась поддержка анимированных стикеров, слухи о добавлении которых в мессенджер ходили последние несколько месяцев.

Согласно данным издания WABetaInfo, анимированные стикеры появились только у ограниченного числа пользователей. Кроме этого, доступ к стикерам был предоставлен пользователям актуальных бета-версий приложения WhatsApp для iOS и Android.

Первоначально в WhatsApp появился только один стикерпак с анимированными стикерами. Как отмечают пользователи, стикеры работают относительно стабильно, тем не менее, сбои в воспроизведении анимации иногда наблюдаются. Также пользователи подчеркивают, что анимация стикеров не зациклена. Она воспроизводится только один раз при получении.

Когда WhatsApp совершит полноценный запуск анимированных стикеров на текущий момент неизвестно. По словам экспертов WABetaInfo, добавление стикеров в бета-версии приложения WhatsApp указывает на то, что общедоступный релиз нововведения может состояться в ближайшие недели.

Источник: WABetaInfo.

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