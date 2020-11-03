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Анонс Apple MagSafe Duo: почти AirPower. Характеристики и цены в России

3 Ноя, 2020

Анонс Apple MagSafe Duo: почти AirPower. Характеристики и цены в России

Новый умный коврик для зарядки ваших умных девайсов.

Отличная новость пришла из Южной Кореи. Там новая умная зарядка была предоставлена в местное радиотехническое агентство. Для нас это означает, что уже совсем скоро мы сможем иметь дома ещё один яблочный девайс.

Зарядное устройство напоминает отменённый AirPower. Напомню, он поддерживал зарядку iPhone, AirPods и Watch одновременно. А MagSafe Duo будет поддерживать только два: Айфон и умные часы.

MagSafe Duo

Поступление на рынок ожидается вместе с появлением iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max или после презентации Apple 10 ноября 2020.

Цена ожидается в размере 9990 руб.

Характеристики:

  • Поддержка двух устройств одновременно.
  • Беспроводная зарядка для iPhone – до 15 Ватт.
  • Беспроводная зарядка для Apple Watch – до 7,5 Ватт.
  • Питание умного коврика будет осуществляться через Lighting.
  • Цвет коврика будет только белый.

Цена не кажется такой заоблачной, когда обычная новая зарядка Apple стоит 1990. А зарядки MagSafe для iPhone 12 стоят 3990 руб. Хотя всё равно ооооочень дорого на мой взгляд. А как вы считаете?

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