Анонс от Nintendo: direct mini

Новые игрушки ждут уже сегодня.



Пока Xbox и PlayStation сражаются за “новое слово” в игровое индустрии, Nintendo идет своим путем. Компания анонсировала новую презентацию Direct Mini: Partner Showcase. Она пройдет сегодня, 17 сентября в 17:00 на Youtube-канале Nintendo.

На презентации анонсируют, а быть может даже представят для загрузки игры для Nintendo Switch от партнеров компании. Поклонники консоли ожидают увидеть немало free to play проектов и, конечно, анонсы непосредственно от Nintendo.

На игровых форумах пользователи обсуждают чего ждать от презентации. Как минимум фанаты надеются увидеть Fallout 1-3 и NV, трилогии Batman, Prince of Persia и Dragon Age. Но это всего лишь догадки пользователей сети. А чего вы ждете от презентации?

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