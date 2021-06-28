Анонсирован суперфлагманский чипсет Snapdragon 888 Plus

Наконец-то.

Всё! Snapdragon 888 больше не король чипсетов для смартфонов на Android. Он передает пальму первенства своему наследнику Snapdragon 888 Plus. Qualcomm представила новую SoC 28 июня.

По сути Snapdragon 888 Plus — лишь буст-версия Snapdragon 888. Частота работы стала повыше, производительность чуть выросла. Используется одно сверхмощное ядро Kryo 680 Prime (2,995 ГГц), три чуть слабее (2,4 ГГц) и четыре энергоэффективных (1,8 ГГц). Напомним, что у обычного 888 потолком главного ядра была частота 2,82 ГГц.

Частотой, разумеется, дело не обошлось. В Snapdragon 888+ установлен модуль AI Engine шестого поколения (производительность в операциях с ИИ равна 32 TOPS, прирост по сравнению с простой SoC 888 составил 20%). В остальном — без изменений.

Какие смартфоны получат Snapdragon 888 Plus

Многие. Теперь на этой SoC будут базироваться все новые флагманы от Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor и многих-многих других производителей.

Уже, например, известно, что Snapdragon 888 Plus станет аппаратной основой смартфонов серии Honor Magic 3.

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