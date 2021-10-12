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Антенны iPhone 13 Pro из пластиковых бутылок плохо ловят сигнал

12 Окт, 2021

Антенны iPhone 13 Pro из пластиковых бутылок плохо ловят сигнал

Увы.

Пользователи жалуются, что после приобретения смартфона поколения Айфон 13 у них возникают проблемы со связью. Сигнал не такой качественный, каким был в линейке Айфон 11 и Айфон 12. В чем причина? Возможно, в использовании отходов (пластиковых бутылок) для производства антен.

Владельцы устройств пишут следующее:

  • Проверил сигнал у одного оператора в одном месте на Айфон 12 и Айфон 13 Про. У первого со связью лучше!
  • Сигнал слабее у Айфон 13. На Айфон 12 проблем не было. Теперь есть.
  • В одном и том же месте мобильная сеть 5G работает на Айфон 12 и не работает на Айфон 13 (только 4G).

Впрочем, не исключено, что виноваты в этом не бутылки, а плохая оптимизация iOS 15 или что-то еще. Ждем комментариев от самой Apple.

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