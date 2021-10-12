Антенны iPhone 13 Pro из пластиковых бутылок плохо ловят сигнал
Увы.
Пользователи жалуются, что после приобретения смартфона поколения Айфон 13 у них возникают проблемы со связью. Сигнал не такой качественный, каким был в линейке Айфон 11 и Айфон 12. В чем причина? Возможно, в использовании отходов (пластиковых бутылок) для производства антен.
Владельцы устройств пишут следующее:
- Проверил сигнал у одного оператора в одном месте на Айфон 12 и Айфон 13 Про. У первого со связью лучше!
- Сигнал слабее у Айфон 13. На Айфон 12 проблем не было. Теперь есть.
- В одном и том же месте мобильная сеть 5G работает на Айфон 12 и не работает на Айфон 13 (только 4G).
Впрочем, не исключено, что виноваты в этом не бутылки, а плохая оптимизация iOS 15 или что-то еще. Ждем комментариев от самой Apple.
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