Антенны iPhone 13 сделаны из пластиковых бутылок

Вторая жизнь бутылок.

На официальном сайте Apple указано, что для создания антенн смартфонов линейки Айфон 13 использовались пластиковые бутылки. Да, те самые, из под воды, газировки, сока, которые мы выбрасываем. Любопытно, что в отрасли на такое их использование пошли впервые.

Кроме того Apple использует при изготовлении айфонов олово, золото и редкоземельные элементы.

К 2030 году купертиновцы хотят, чтобы каждое ее устройство имело нулевой углеродный след. Вполне достижимо, судя по прогрессу.

Напомним, что в серии Айфон 13 коробки смартфонов лишились пластиковой пленки сверху.

Почитать об айфонах нового поколения можно ниже:

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