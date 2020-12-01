Антикамерофон — вышел безумный iPhone 12 Pro вообще без камер

Вот уж чудо из чудес.

Компания Caviar, специализирующаяся на премиум-сегменте, представила совершенно безумный эксклюзивный Айфон 12 Про. Нет, тут речь не идет о драгоценных камнях и метеоритах в корпусе. Новинка примечательна тем, что вовсе лишена камер.

Тыльные камеры попросту вырезали, удалили физически. А фронталку отключили.

Спрашивается, зачем такое издевательство? Кого-то такой огрызок может заинтересовать? Ведь сегодня всем нам хочется, чтобы смартфон умел снимать — причем, как можно лучше.

Оказывается, iPhone 12 Pro Stealth (именно так он называется) предназначен для людей, работающих на секретных объектах, где камеры запрещены. Кроме того, он подойдет серьезным людям, не желающим, чтобы какой-нибудь захолустный хакер неожиданно ворвался в их приватную жизнь, взломав камеру гаджета.

Сколько стоит такое удовольствие? Не менее трех сотен тысяч рублей. Спешите, тираж ограничен 99 штуками.

Надо?

Источник: Caviar

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