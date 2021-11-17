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App Store больше не работает на iOS 13 — требуется апгрейд до iOS 14 или iOS 15

17 Ноя, 2021

App Store больше не работает на iOS 13 — требуется апгрейд до iOS 14 или iOS 15

Проверим?

Купертиновцы обновили приложение App Store до версии 5.14. И теперь оно больше не работает на iOS 13. Требуется установка iOS 14 или iOS 15. Таким образом, владельцы старых айфонов больше не смогут скачивать приложения.

iPhone 6s на iOS 14: будет ли поддерживать

В российском App Store уже опубликовано множество негативных отзывов от владельцев iPhone 6 и айфонов, выпущенных ранее.

А в РФ обладателей того же iPhone 6 сотни тысяч. К слову, сам был таким пару лет назад. Гаджет по-прежнему неплохо снимает и быстро работает. Без App Store, впрочем, становится бесполезным.

Так что гнев пользователей мне более чем понятен.

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1 Комментарий

  1. Merlin:
    17.11.2021 в 12:01

    Пока App Store работает, 5s. Отключил автоматические обновления от греха.

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