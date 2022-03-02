App Store в России будет продолжать работать
Ограничений в его работе не будет.
В первый день весны этого года любители яблочной техники в России узнали о том, что Apple приостанавливает продажи Айфонов и других своих устройств на территории РФ на неопределенное время. Связано это с событиями, разворачивающимися в Украине.
При этом магазин приложений App Store в России будет продолжать свою работу в прежнем режиме.
Ранее 26 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отправил в Apple официальное письмо с просьбой о запрете сервисов и товаров Apple в России. Мы писали об этом.
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