App Store в России будет продолжать работать

Ограничений в его работе не будет.

В первый день весны этого года любители яблочной техники в России узнали о том, что Apple приостанавливает продажи Айфонов и других своих устройств на территории РФ на неопределенное время. Связано это с событиями, разворачивающимися в Украине.

При этом магазин приложений App Store в России будет продолжать свою работу в прежнем режиме.

Ранее 26 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отправил в Apple официальное письмо с просьбой о запрете сервисов и товаров Apple в России. Мы писали об этом.

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