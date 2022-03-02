Новости

App Store в России будет продолжать работать

2 Мар, 2022

App Store в России будет продолжать работать

Ограничений в его работе не будет.

В первый день весны этого года любители яблочной техники в России узнали о том, что Apple приостанавливает продажи Айфонов и других своих устройств на территории РФ на неопределенное время. Связано это с событиями, разворачивающимися в Украине.

app store

При этом магазин приложений App Store в России будет продолжать свою работу в прежнем режиме.

Ранее 26 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отправил в Apple официальное письмо с просьбой о запрете сервисов и товаров Apple в России. Мы писали об этом.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий