Appe выпустит неубиваемые Apple Watch для экстремалов

Explorer Edition?

Источники издания Bloomberg рассказали кое-что интересное. Сообщается, что Apple работает над необычной версией умных часов.

Речь идет о защищенном варианте Apple Watch. Они получат сверхпрочный корпус. Гаджет рассчитан на туристов, спортсменов и других людей, использующих устройство в экстремальных условиях.

Инсайдеры из Apple утверждают, что новинка может выйти в конце 2021 года. Либо в 2022 – дата еще не определена точно.

Также известно предварительное название – Explorer Edition. Не исключено, что оно изменится к моменту релиза.

Звучит неплохо. Как вам идея обзавестись Apple Watch Explorer Edition?

Источник: macrumors.com

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