Новости

Appe выпустит неубиваемые Apple Watch для экстремалов

26 Мар, 2021

Appe выпустит неубиваемые Apple Watch для экстремалов

Explorer Edition?

Источники издания Bloomberg рассказали кое-что интересное. Сообщается, что Apple работает над необычной версией умных часов.

Речь идет о защищенном варианте Apple Watch. Они получат сверхпрочный корпус. Гаджет рассчитан на туристов, спортсменов и других людей, использующих устройство в экстремальных условиях.

Apple Watch

Инсайдеры из Apple утверждают, что новинка может выйти в конце 2021 года. Либо в 2022 – дата еще не определена точно.

Также известно предварительное название – Explorer Edition. Не исключено, что оно изменится к моменту релиза.

Звучит неплохо. Как вам идея обзавестись Apple Watch Explorer Edition?

Источник: macrumors.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий