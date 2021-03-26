Appe выпустит неубиваемые Apple Watch для экстремалов
Explorer Edition?
Источники издания Bloomberg рассказали кое-что интересное. Сообщается, что Apple работает над необычной версией умных часов.
Речь идет о защищенном варианте Apple Watch. Они получат сверхпрочный корпус. Гаджет рассчитан на туристов, спортсменов и других людей, использующих устройство в экстремальных условиях.
Инсайдеры из Apple утверждают, что новинка может выйти в конце 2021 года. Либо в 2022 – дата еще не определена точно.
Также известно предварительное название – Explorer Edition. Не исключено, что оно изменится к моменту релиза.
Звучит неплохо. Как вам идея обзавестись Apple Watch Explorer Edition?
Источник: macrumors.com
Читайте также:
- Apple Watch спасли мужчину, провалившегося под лед
- Установите обновление watchOS 7.3.1, если ваши Apple Watch не заряжаются
- Apple Watch носят уже более 100 миллионов человек
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.