Apple AirPods Max за 7 000 000 рублей!

Безумие.

Думали, что 63 тысячи рублей за AirPods Max это много? Да, безусловно. Но сегодня стало известно о том, что российский премиум-бренд Caviar подготовил эксклюзивную версию первых полноразмерных TWS-наушников от Apple.

И стоит такой эксклюзив почти 7 миллионов рублей! В точности — 6 990 000 рублей.

Что в них особенного? AirPods Max Limited Edition покрыты 18-каратным золотом, а чашечки и оголовье обтянуты крокодиловой кожей. Золота в таких наушниках почти на 1 кг (850 г). Расцветки две — белая или черная.

Всего будет выпущено два экземпляра! Один черный, другой белый. Спешите!

Источник: Caviar

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