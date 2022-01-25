Apple AirPods Pro 2 оснастят автоматическим режимом прозрачности
Как это работает?
Сообщается, что у беспроводных наушников AirPods Pro 2 будет режим прозрачности, включающийся автоматически. Наушники представят осенью текущего года.
Что это значит? Функция позволит наушникам в автоматическом режиме выключать шумодав, например, во время звонков. Можно будет настроить включение режима прозрачности для определенных контактов.
Кроме того, шумодав научат отключаться при распознавании различных звуков: сирен, сигнализации и так далее.
Интересная фишка, будет любопытно изучить ее на деле.
Полезно знать:
- Инсайдер: AirPods Pro 2 поступят в продажу в 3 квартале 2022 года
- Какими будут AirPods Max 2? Давайте попробуем представить
- Apple выпускает эксклюзивные Tiger AirPods Pro в честь года тигра
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.