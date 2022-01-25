Apple AirPods Pro 2 оснастят автоматическим режимом прозрачности

Как это работает?

Сообщается, что у беспроводных наушников AirPods Pro 2 будет режим прозрачности, включающийся автоматически. Наушники представят осенью текущего года.

Что это значит? Функция позволит наушникам в автоматическом режиме выключать шумодав, например, во время звонков. Можно будет настроить включение режима прозрачности для определенных контактов.

Кроме того, шумодав научат отключаться при распознавании различных звуков: сирен, сигнализации и так далее.

Интересная фишка, будет любопытно изучить ее на деле.

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