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Apple AirPods Sdudio: уже совсем скоро в продаже. Что в них нового?

8 Окт, 2020

Apple AirPods Sdudio: уже совсем скоро в продаже. Что в них нового?

Через несколько дней ожидается презентация iPhone 12 и других устройств. А в ходе ноябрьской презентации ожидается презентация новых наушников из Купертино. Производство AirPods Studio уже запущено, но к 13-ому октября не успеют изготовить нужное количество для старта мировых продаж.

Apple AirPods Studio

 

Продажи ожидаются к концу года. Это хороший ход перед праздниками. И над подарком можно особо не думать, это же наушники от Apple, и сама компания может хорошо заработать.

Что мы ожидаем от новинки:

  • Эксклюзивный дизайн;
  • Эталонное звучание без проводов;
  • Долгое время автономной работы;
  • Беспроводная зарядка;
  • Активные диффузоры.

Судя по всему, Apple отказывается от бренда Beats. Идёт планомерное вытеснение названий этого товарного знака из линейки. Напомню, что в 2014 бренд легендарных наушников обошёлся купертиновцам в $3 млрд.

Информация про AirPods Studio будет обновляться регулярно, не пропустите.

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