Apple AirPods Studio не будут представлены 13 октября

Скорее всего, точную информацию об этом аксессуаре объявят в конце октября.

По словам авторитетных источников, AirPods Studio не будут представлены на мероприятии Hi, Speed компании Apple 13 октября. Это совпадает со слухами о том, что этот аксессуар не поступит в продажу раньше 20 октября. Стоит отметить, что с конца сентября Apple прекратила продажу сторонних аудиоаксессуаров, ожидая выпуск новой умной колонки HomePod Mini или AirPods Studio.

Сообщается, что будет две версии наушников: одна премиальная стоимостью 599 долларов, и “спортивная” – созданная из более дешевых материалов по цене 350 долларов. Ожидается, что пользователей ждет долгое время автономной работы и беспроводная зарядка.

Известно, что Apple так же отложила выпуск трекера AirTags из-за проблем с производством. AirTags – это название устройств слежения Apple Tile-like Bluetooth, предназначенных для прикрепления к таким предметам, как ключи и кошельки. Эти трекеры предметов позволят вам следить за своими вещами в “Локаторе”.

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