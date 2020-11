Apple AirTag показали на фото

Достоверность фотографии не подтверждена.

Если верить изображению, новый аксессуар похож на компактный брелок в кожаном чехле. Все это крепится на кольцо из нержавеющей стали, которое может использоваться в роли фиксатора для ключей. Если присмотреться к нему, можно увидеть две небольшие надписи: «Разработано компанией Appleв Калифорнии» и «Сделано в Китае».

И хотя конкретных упоминаний об AirTag нет, показанный на фотографии аксессуар, выглядит как запатентованный продукт от Apple. Один из аналитиков по под ником Fudge призывает отнестись к этой новости с небольшой долей скепсиса. Возможно, что речь идет о китайской копии.

Potentially AirTag carrying accessory in Saddle Brown.

Looks a lot like this previously reported patent, but take it with a bit of salt though since something similar is easily reproducible in China. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu

— Fudge (@choco_bit) November 9, 2020