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Apple AirTag показали на фото

10 Ноя, 2020

Apple AirTag показали на фото

Достоверность фотографии не подтверждена.

Если верить изображению, новый аксессуар похож на компактный брелок в кожаном чехле. Все это крепится на кольцо из нержавеющей стали, которое может использоваться в роли фиксатора для ключей. Если присмотреться к нему, можно увидеть две небольшие надписи: «Разработано компанией Appleв Калифорнии» и «Сделано в Китае».

И хотя конкретных упоминаний об AirTag нет, показанный на фотографии аксессуар, выглядит как запатентованный продукт от Apple. Один из аналитиков по под ником Fudge призывает отнестись к этой новости с небольшой долей скепсиса. Возможно, что речь идет о китайской копии.

В то же время другие инсайдеры обратили внимание на шрифт San Francisco, а также цвет кожаного чехла, который полностью повторяет цвет чехла для нового iPhone 12.

Первые упоминания об аксессуаре начали появляться еще в 2019 году, но со стороны Apple никакого подтверждения по этому поводу не было.

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