Apple анонсировала новую подписку для Apple Music — цена менее 100 рублей

Расширенная подписка.

В ходе презентации 18 октября компания Apple анонсировала запуск новой подписки на сервис Apple Music. Называется она Voice Plan и открывает доступ к Apple Music через голосовые команды помощника Siri. Стоимость низкая, это бюджетный план, всего $5 (обычная в США стоит $10). Учитывая, что стандартная подписка у нас стоит 169 рублей, очевидно, что эта будет оцениваться примерно в 85 рублей.

Когда в России? В этом году точно нет. Вероятно, что в начале следующего.

И, да, в Siri добавили специальные команды для фирменных плейлистов. Для отдыха, ужина, спорта и прочее, прочее.

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