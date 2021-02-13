Apple анонсирует iPad Pro 2021 и AirTags в марте

Буквально через несколько недель.

Соскучились по “яблочным” новинкам? Для вас хорошая новость. Apple готовится представить пару гаджетов уже в марте.

Об этом говорит инсайдер Джон Проссер. Ему удалось узнать о скором дебюте iPad Pro 2021 и AirTags.

С iPad Pro 2021 интересная история. Обычно планшеты Pro обновляются каждые 18 месяцев. С выхода предыдущей модели прошел едва год.

Однако Apple ускорила свои планы. Теперь можно ждать iPad Pro 2021 через несколько недель.

Характеристики “таблетки” остаются тайной. Хотя некоторые подробности известны. Устройству приписывают поддержку 5G и экран Mini LED. Такие дисплеи меньше подвержены выгоранию.

Дизайн iPad Pro 2021 практически не изменится (относительно прошлой версии). Также не стоит рассчитывать на низкую цену.

Кроме того, Проссер утверждает, что в марте появится AirTags. Специальный трекер, позволяющий быстро находить потерянные вещи.

“Маячок” прикрепляется к нужному предмету. Потом его легко отыскать с помощью приложения Find My.

Насколько прогнозы Проссера верны? Поживем – увидим.

Источник: phonearena.com

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