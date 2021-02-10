Apple бесплатно заменит батареи MacBook Pro

В моделях 2016 и 2017 года выпуска.

Некоторые владельцы MacBook Pro 2016 и MacBook Pro 2017 столкнулись с проблемой. Их ноутбуки перестали нормально заряжаться.

Уровень заряда аккумулятора не поднимается выше 1%. Согласитесь, неприятно. К счастью, Apple в курсе ситуации. Всем пострадавшим предлагается установить обновление macOS Big Sur 11.2.1 (либо macOS Catalina 10.15.7).

Эти апдейты – в большинстве случаев – устраняют баг. Однако бывают и исключения. Не всем пользователям помогает программное решение.

Apple не собирается оставлять своих поклонников без поддержки. Компания объявила о бесплатной замене батарей MacBook Pro. Тех, которые заряжаются лишь на 1%.

Инициатива распространяется на следующие устройства:

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., два порта Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 дюймов, 2017 г., два порта Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г.) , Четыре порта Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 дюймов, 2017 г., четыре порта Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 дюймов, 2016 г.)

MacBook Pro (15 дюймов, 2017 г.)

Если сказанное к вам относится, смело обращайтесь к Apple.

Источник: apple.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)