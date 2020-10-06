Apple больше не будет продавать наушники конкурентов из-за предстоящей новинки

Компания убрала стороннюю продукцию с сайта.

Сообщается, что Apple приказала сотрудникам розничных магазинов убрать аксессуары от Bose, Sonos и Logitech с прилавков, а на официальном сайте компании продукция уже удалена. По слухам, Apple планирует новую стратегию продвижения своей линейки наушников HomePod, AirPods и грядущие AirPods Studio.

Это не первый случай, когда Apple отказывается от продукции конкурента в определенном сегменте. Компания прекратила продажу спортивных часов Fitbit в 2014 году сразу после анонса Apple Watch, а также некоторых устройств Sonos.

По слухам, в октябре Apple планирует представить беспроводные наушники AirPods Studio. В них будет встроена система определения правого и левого уха, а также улучшенный эквалайзер. О стоимости предстоящей новинки ничего пока не известно.

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