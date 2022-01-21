Apple c iPhone вновь на коне — компания стала лидером по продажам смартфонов в 4 квартале 2021 года
И $3 триллиона капитализации!
По итогам 4 квартала 2021 года компания Apple стала лидером по глобальным поставкам смартфонов. Огромной популярностью во всем мире пользуются смартфоны серий Айфон 11, Айфон 12 и Айфон 13.
Apple поставила на рынок 22% от общего количества смартфонов. Это на 7% больше, чем 3-м квартале и на 1% меньше, чем в 4-м 2020 года.
Второе место за Samsung, у которой 20% рынка. Затем следуют Xiaomi, OPPO и vivo с 12%, 9% и 8%.
Успех Apple впечатляет, особенно на фоне проблем с производством комплектующих и логистикой на фоне пандемии COVID-19.
Другие интересные новости:
- Макет iPhone SE 3 создали на 3D-принтере — почти такой же, как и iPhone SE 2020
- iPhone 13 Pro с QR-кодом за 2,5 миллиона рублей — такой существует
- 17 главных гаджетов, которые Apple представит в 2022 году — от iPhone 14 до MacBook Air
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.