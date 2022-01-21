Apple c iPhone вновь на коне — компания стала лидером по продажам смартфонов в 4 квартале 2021 года

И $3 триллиона капитализации!



По итогам 4 квартала 2021 года компания Apple стала лидером по глобальным поставкам смартфонов. Огромной популярностью во всем мире пользуются смартфоны серий Айфон 11, Айфон 12 и Айфон 13.

Apple поставила на рынок 22% от общего количества смартфонов. Это на 7% больше, чем 3-м квартале и на 1% меньше, чем в 4-м 2020 года.

Второе место за Samsung, у которой 20% рынка. Затем следуют Xiaomi, OPPO и vivo с 12%, 9% и 8%.

Успех Apple впечатляет, особенно на фоне проблем с производством комплектующих и логистикой на фоне пандемии COVID-19.

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