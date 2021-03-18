Apple дарит бесплатный ремонт вежливым клиентам

Тайная акция.

Когда ломается дорогое устройство, трудно сдержать эмоции. Однако иногда это выгодно. Спокойствие и вежливость помогут сэкономить.

Интересную штуку рассказала @Tanicornerstone, бывшая сотрудница магазина Apple. По ее словам – в компании действует особая программа Surprise and Delight. Что можно перевести как “Удивляй и восхищай”.

В чем суть Surprise and Delight? У каждого работника торговой точки Apple есть специальная квота на предоставление бесплатных услуг.

Ее используют в качестве подарка – самым вежливым клиентам. Даже если ремонт не гарантийный – денег за него не берут.

@Tanicornerstone видела, как по Surprise and Delight спасали iPhone, побывавшие в воде.

К грубиянам отношение иное. Такие люди получают сервис исключительно по официальным расценкам. А они у Apple – сами знаете какие.

Своей историей @Tanicornerstone поделилась в TikTok. Пользователи в комментариях подтвердили, что лично сталкивались с Surprise and Delight.

Источник: bgr.com

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