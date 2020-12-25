Apple дарит взломанные iPhone – зачем?

Только ради безопасности.

Для того, чтобы обнаружить дыры в безопасности, иногда одного энтузиазма и штаба тестировщиков недостаточно, даже если таких тестировщиков сотни. Похоже, что Apple осознали важность сохранности данных для своих пользователей еще раз. Потому что в компании начали буквально раздавать iPhone.

Правда, пока что под такую щедрую акцию попали только разработчики. Конечно, все официально и приурочено к запуску новой программы, которая получила название Apple Security Research Device Program.

Стоит уточнить, что в компании не дарят новые iPhone, а просто дают их в аренду с определенной целью и на срок 12 месяцев. За это время разработчики неспешно смогут ознакомиться со всеми проблема в безопасности системы и дать советы.

Допускается, что во время тестов будут проводиться специальные сценарии взлома устройства и операционной системы. Своего рада краш-тесты для iOS. Если это действительно поможет компании улучшить безопасность своих гаджетов, то почему нет?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

(4,00 из 5, оценили: 2, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: