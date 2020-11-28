Apple делят с Samsung больше 93% прибыли по продажам смартфонов

Внушительно.

Но сначала поговорим о Samsung. Хотя в 2020 году активы компании немного снизились, хотя аналитики прогнозировали куда более резкое снижение. Обусловлено это не самыми успешными флагманами и вспышкой коронавируса.

В общей сложности доля Samsung по итогам третьего финансового квартала доходит до 32,6%. Это не первый случай, когда южнокорейский технологический гигант забирает такую долю рынка, но последний раз такими успехами в компании удалось похвастаться в 2014 ом году.

Но еще интереснее ситуация обстоит у Apple. Потому что ребята из Купертино завоевали внушительные 60,5% рынка. Уточним, что речь идет именно о полученной прибыли от смартфонов. Цифры невероятные, но для самих Apple не самые впечатляющие. Ведь в 2019 году такой же показатель был равен 66,9%.

Суммарно на Samsung и Apple приходится 93,1% общей прибыли по продаже мобильных гаджетов. Выходит, что на остальных производителей смартфонов приходится менее 7% от рынка. Вот такие дела.

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