Apple добавила Shazam в Пункт Управления на iOS 14.2

Apple приобрела приложение для поиска музыки Shazam в 2018 году, но до сих пор мало что сделала для его массового распространения.

Компания Apple представила разработчикам бету-версию iOS 14.2, в которой музыкальное приложение Shazam теперь можно добавить в Центр управления. Для того, чтобы сделать это, нужно зайти в “Настройки” > “Пункт управления” и выбрать Шазам.

Ранее приложение можно было открыть вручную или с помощью голосового помощника Siri, однако теперь пользователь может сразу опознать музыку вокруг себя. По словам разработчиков, Шазам делает это быстро и без перебоев.

Британское приложение купертиновцы приобрели два года назад. Сообщается, что компания заплатила за Шазам около 400 миллионов долларов.

Многие считают, что Apple поторопилась с выпуском нового обновления iOS 14.2, учитывая большое количество нововведений, которые коснулись “Пункта управления”.

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