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Apple добавит Face ID во все iPhone, iPad и Mac в течении двух лет

25 Июл, 2021

Apple добавит Face ID во все iPhone, iPad и Mac в течении двух лет

Ждать осталось недолго.

Марк Гурман (Mark Gurman), аналитик Bloomberg, утверждает, что лицевой сканер Face ID добавят во все iPhone (включая среднебюджетный iPhone SE), iPad, Mac.

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Ждать долго не придется. Через пару лет Face ID будет во всех смартфонах, планшетах, компьютерах и ноутбуках Mac. Что касается Touch ID, то в перспективе дактилоскопический сканер оставят только в айфонах.

Напомним, что в сентябре Apple покажет новое поколение айфонов. Речь идет о серии iPhone 13. Модельный ряд будет состоять из четырех устройств — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Тогда же, вероятно, представят наушники AirPods 3. До конца года не исключен выпуск новых Mac и iPad.

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