Apple добавит Face ID во все iPhone, iPad и Mac в течении двух лет
Ждать осталось недолго.
Марк Гурман (Mark Gurman), аналитик Bloomberg, утверждает, что лицевой сканер Face ID добавят во все iPhone (включая среднебюджетный iPhone SE), iPad, Mac.
Ждать долго не придется. Через пару лет Face ID будет во всех смартфонах, планшетах, компьютерах и ноутбуках Mac. Что касается Touch ID, то в перспективе дактилоскопический сканер оставят только в айфонах.
Напомним, что в сентябре Apple покажет новое поколение айфонов. Речь идет о серии iPhone 13. Модельный ряд будет состоять из четырех устройств — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Тогда же, вероятно, представят наушники AirPods 3. До конца года не исключен выпуск новых Mac и iPad.
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