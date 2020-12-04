Apple Dual Pro Stand – новая подставка под два монитора Pro Display XDR, пока что на уровне патента
Интересно, сколько это будет стоить.
Новая подставка Dual Pro от Apple для двух мониторов Pro Display XDR облегчит жизнь всем, кто когда-либо подключал дополнительные дисплеи к своему ПК. У некоторых может возникнуть вопрос, собственно, а зачем вообще использовать два дисплея рядом?
Но подобная практика используется все чаще. Монтажеры, 3D-моделлеры, музыканты, фотографы и.т.д. Все они испытывают катастрофическую нехватку свободного места на рабочем столе: огромное количество плагинов, сторонних программ и элементов интерфейса попросту ограничивают использование самой программы. Именно для таких случаев приходится подключать второй монитор, но это немного сложнее, чем кажется.
В Apple решили решить вопрос просто и эффективно: сделать специальную подставку под два монитора. И мы поддерживаем их в этом решении. Если такой патент доживет до реализации, огромное количество дизайнеров и других творческих натур скажут спасибо.
Еще один плюс такого решения – отсутствие необходимости в калибровке.
Когда на одной опоре используется несколько дисплеев, их нельзя эффективно отрегулировать относительно друг друга относительно вертикальной оси.
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