Apple Fitness + станет лучшим фитнес-приложением? Релиз уже 14 декабря

Красиво, современно, но пока не для нас.

Впервые Apple Fitness + был представлен в сентябре вместе с презентацией новых Apple Watch, но конкретной даты релиза в компании не обозначили. Но теперь стало известно, что новое приложение станет доступно для скачивания уже 14 декабря.

Приятный бонус для тех, кто задумался о покупке умных часов Apple Watch Series 3 и более новых моделей. Apple бесплатно предоставляют трехмесячную пробную версию Fitness +. Подобная акция распространяется и на гаджеты, которые были куплены с 15 сентября 2020 года.

Версия Apple Fitness + plus будет доступна в виде отдельной подписки по цене 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год. В качестве альтернативы сервис можно использовать в Family Sharing в пакете Apple One Premier, который стоит 29,95 долларов США.

Что интересного?

Apple Fitness + будет включать в себя десять видов тренировок, причем для использования приложения не обязательно использовать большой экран, достаточно задействовать свой iPhone или iPad.

В список вошли силовые тренировки, йога, танцы, велоспорт, беговая дорожка, гребля и многое другое. Все это сопровождается хорошо подобранной музыкой от известных артистов. Приложение требует наличия iOS 14.3, watchOS 7.2, iPadOS 14.3 и tvOS 14.3. На текущий момент сервис доступен в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии, но надеемся, что он доберется и до наших краев!

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