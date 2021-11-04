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Apple Fitness+ заработал в России — пока без русской озвучки

4 Ноя, 2021

Apple Fitness+ заработал в России — пока без русской озвучки

Дождались!

В России наконец-то заработал сервис Apple Fitness+. К сожалению, пока что русской озвучки в нем нет. Если знаете английский, то все супер! Подписывайтесь. Не знаете? Все равно подписывайтесь. Русские субтитры в помощь. Тем более, что начать тренировки можно бесплатно. За первый месяц купертиновцы денег не берут.

Чем интересен сервис?

Разнообразием тренировок!

  • 11 видов профессиональных тренировок с опытными тренерами по видео. Продолжительность от 5 до 45 минут.
  • Есть зимняя программа. Над ней работал 2-кратный олимпийский чемпион Тед Лигети.
  • 9 тем для медитации на 5, 10 или 20 минут.
  • Предусмотрена возможность устраивать групповые тренировки с друзьями через SharePlay по FaceTime. Максимальное количество участников — 32.

Сервис предназначен для тех, у кого есть смарт-часы. Подойдет модель Apple Watch Series 3 или более новая. Без умных часов заниматься не получится. И, да, работать девайс должен в паре с iPhone (начиная с модели 6s), на который установлена iOS 14.3 или новее.

Цена на Apple Fitness+ в России

  • 249 рублей в месяц;
  • 1490 рублей в год;
  • Бесплатно первый месяц. При покупке новых Apple Watch бесплатно дается уже 3 месяца.
  • Также можно подписаться в составе общей подписки Apple One Premier за 995 рублей в месяц. Включает подписки на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ и максимальный iCloud на 2 ТБ. И все это для 6 членов одной семьи.

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