Apple Fitness+ заработал в России — пока без русской озвучки
Дождались!
В России наконец-то заработал сервис Apple Fitness+. К сожалению, пока что русской озвучки в нем нет. Если знаете английский, то все супер! Подписывайтесь. Не знаете? Все равно подписывайтесь. Русские субтитры в помощь. Тем более, что начать тренировки можно бесплатно. За первый месяц купертиновцы денег не берут.
Чем интересен сервис?
Разнообразием тренировок!
- 11 видов профессиональных тренировок с опытными тренерами по видео. Продолжительность от 5 до 45 минут.
- Есть зимняя программа. Над ней работал 2-кратный олимпийский чемпион Тед Лигети.
- 9 тем для медитации на 5, 10 или 20 минут.
- Предусмотрена возможность устраивать групповые тренировки с друзьями через SharePlay по FaceTime. Максимальное количество участников — 32.
Сервис предназначен для тех, у кого есть смарт-часы. Подойдет модель Apple Watch Series 3 или более новая. Без умных часов заниматься не получится. И, да, работать девайс должен в паре с iPhone (начиная с модели 6s), на который установлена iOS 14.3 или новее.
Цена на Apple Fitness+ в России
- 249 рублей в месяц;
- 1490 рублей в год;
- Бесплатно первый месяц. При покупке новых Apple Watch бесплатно дается уже 3 месяца.
- Также можно подписаться в составе общей подписки Apple One Premier за 995 рублей в месяц. Включает подписки на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ и максимальный iCloud на 2 ТБ. И все это для 6 членов одной семьи.
Полезно знать:
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