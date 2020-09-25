Apple Glases: новые подробности новинки

Ещё один патент перспективной разработки раскрыт официально.

Сегодня (25 сентября 2020 года) американское патентное агентство открыло доступ к ещё одной детали умных очков от компании Apple. Суть патента, согласно информации Patently Apple, заключается в том, что изображение проецируется непосредственно на сетчатку глаза, а не на линзы очков. Это достигается при помощи специального проектора, установленного в оправу. Это позволит почувствовать настоящую глубину изображения и полную реалистичность картинки.

Данный способ передачи изображения совершит очередную революцию в мире дополненной и виртуальной реальности. Но пока рано говорить о скорых намерениях купертиновцев о запуске Apple Glases. Заявки на патенты подаются разными компаниями о любой перспективной разработке, но далеко не все скоро внедряются, как и не все воплощаются в жизнь. Напомню, что Google Glass совершили прорыв ещё в 2014 году, но рынок не был готов к этому девайсу. В широкой продаже они находились меньше года, после чего перешли в стадию бесконечных доработок.

А как вы считаете, есть ли вообще необходимость в таких умных очках?

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