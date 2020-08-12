Apple готовит более дешевую версию компактного iPhone 12

Главное дождаться.

Apple планирует выпустить более дешевую версию 5,4-дюймового iPhone 12 без поддержки 5G. Об этом сегодня сообщили аналитики компании Wedbush Securities со ссылкой на собственные источники.

Как выяснили инсайдеры, Apple намеревается выпустить 5,4-дюймовый iPhone 12 в двух конфигурациях: с модулем 5G и без него. Модель без поддержки 5G будет выпущена в начале 2021 года, вероятнее всего, весной. iPhone 12 5G будет запущен осенью 2020 года вместе с тремя другими смартфонами из новой линейки Apple.

Источники Wedbush Securities первыми сообщили о подобных планах Apple еще в начале года. Первоначально инсайдеры заявили о том, что Apple выпустит iPhone 12 без поддержки 5G осенью 2020 года одновременно с другими смартфонами. Однако теперь они уточнили информацию, сообщив о выходе iPhone 12 4G в первой половине следующего года.

5,4-дюймовый iPhone 12 без поддержки 5G окажется дешевле по сравнению с iPhone 12 с 5G-модулем на $50-100.

Ранее была раскрыта производительность всех новых iPhone образца 2020 года.

Источник: MR.

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