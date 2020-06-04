Apple готовит единую выгодную подписку

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Apple планирует запустить возможность оформления единой подписки на свои сервисы, включая Apple Music, Apple Arcade и Apple TV+. Подтверждение работы компании над единой подпиской было обнаружено в коде бета-версии iOS 13.5.5, вышедшей на этой неделе.

В файлах iOS 13.5.5 впервые появились упоминания «пакетной подписки» и «пакетного предложения». Эти идентификаторы связаны с системой управления подписками на сервисы Apple, что дополнительно указывает на намерение компании запустить единую подписку.

Несмотря на появление упоминаний единой подписки в iOS 13.5.5, нововведение может не появиться в 2020 году. Как отметили в издании Financial Times, Apple уже распланировала все специальные предложения для продвижения сервиса Apple Music в этом году. Среди этих предложений нет единой подписки на другие сервисы помимо Apple Music.

Источник: 9to5Mac.

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