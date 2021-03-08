Apple готовит Mac Pro с 64-ядерным процессором
В следующем году.
Помните Mac Pro, похожий на терку для сыра? Появились слухи о его преемнике. Apple разрабатывает обновленную версию компьютера.
Утечкой поделился @LeaksApplePro, один из пользователей Twitter. Можно ли ему верить – неизвестно. Но информация интересная.
Согласно @LeaksApplePro, новый Mac Pro выйдет в 2022 году. Apple предложит 3 конфигурации на выбор.
Топовый вариант впечатляет. Этому Mac Pro 2022 приписывают 64-ядерный процессор серии Apple M. Также упоминаются 128-ядерный графический ускоритель и 512 ГБ оперативной памяти.
Цена соответствующая – от 18 999 долларов США. Дорого? Обратите внимание на 48-ядерные и 32-ядерные модели. Базовый Mac Pro 2022 обойдется в $5499.
Насколько сведения @LeaksApplePro точны? Узнаем через год.
Источник: techradar.com
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