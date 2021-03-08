Apple готовит Mac Pro с 64-ядерным процессором

В следующем году.

Помните Mac Pro, похожий на терку для сыра? Появились слухи о его преемнике. Apple разрабатывает обновленную версию компьютера.

Утечкой поделился @LeaksApplePro, один из пользователей Twitter. Можно ли ему верить – неизвестно. Но информация интересная.

Согласно @LeaksApplePro, новый Mac Pro выйдет в 2022 году. Apple предложит 3 конфигурации на выбор.

Топовый вариант впечатляет. Этому Mac Pro 2022 приписывают 64-ядерный процессор серии Apple M. Также упоминаются 128-ядерный графический ускоритель и 512 ГБ оперативной памяти.

Цена соответствующая – от 18 999 долларов США. Дорого? Обратите внимание на 48-ядерные и 32-ядерные модели. Базовый Mac Pro 2022 обойдется в $5499.

Насколько сведения @LeaksApplePro точны? Узнаем через год.

Источник: techradar.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)