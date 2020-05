Apple готовит необычный iPhone. Без разъемов

И ждать осталось относительно недолго.

Apple разрабатывает iPhone нового типа, у которого не будет традиционного разъема для зарядки. Как сообщил проверенный инсайдер Джон Проссер, первый такой iPhone выйдет уже в следующем году.

О намерении Apple выпустить первый iPhone без разъемов Проссер сообщил в своем блоге в Twitter. Он отметил, что Apple не планирует переводить iPhone на разъем USB-C в принципе. Компания перейдет от проприетарного разъема Lightning к выпуску «безразъемных» смартфонов.

Как именно будет заряжаться новый iPhone без обычного разъема для зарядки неизвестно. Ранее сообщалось, что Apple может оснастить будущие iPhone портом Smart Connector, через который и будет выполняться зарядка. Кроме этого, компания может реализовать в будущих iPhone дистанционную беспроводную зарядку. Прежде Apple неоднократно патентовала технологии, связанные с беспроводной зарядкой мобильных устройств на расстоянии.

☝️ yep.

One portless iPhone coming next year.

Never USB-C. Eventually, they’ll all be portless.

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 13, 2020