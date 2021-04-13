Apple готовит новую презентацию — 20 апреля покажут iPad Pro 5, AirTags, AirPods 3
Siri проговорилась.
Если бы вы еще вчера спросили англоязычную Siri, когда будет следующая презентация Apple, то она ответила бы вам, что мероприятие запланировано на 20 апреля. Сегодня она этого не скажет, купертиновцы оперативно отреагировали, запретив ей выдавать тайну. Но ничего уже не поделать, мы все знаем.
Что покажут 20 апреля в Apple Park? Вероятно, что новые AirPods 3, а также следующий iPad Pro и, может быть, поисковые маячки AirTags.
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