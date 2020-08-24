Apple готовит сразу три новых iPhone SE

И все выйдут в следующем году.

Apple разрабатывает три новых менее дорогих модели iPhone, сообщил источник из цепочки поставок компании в Китае. Согласно обнародованной информации, один из смартфонов из линейки iPhone SE будет иметь дизайн в стиле iPhone 11 и встроенный в экран сканер Touch ID.

По сведениям инсайдеров, Apple создает следующие смартфоны:

5,5-дюймовый iPhone с сенсорной кнопкой «Домой» и традиционным сканером Touch ID,

6,1-дюймовый iPhone со сканером отпечатков пальцев на боковой грани,

6,1-дюймовый iPhone со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев Touch ID нового поколения.

По меньшей мере два из перечисленных смартфона Apple выпустит весной, вероятнее всего, в марте. Источник подчеркнул, что Apple начнет выпускать менее дорогие iPhone в первой половине года на ежегодной основе.

Ранее в коде iOS 14 были обнаружены намеки на планы Apple по выпуску необычного iPhone со сканером отпечатков Touch ID, интегрированным в кнопку питания на боковой грани корпуса.

Источник: ITH.

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