Apple готовит сразу три новых iPhone SE
И все выйдут в следующем году.
Apple разрабатывает три новых менее дорогих модели iPhone, сообщил источник из цепочки поставок компании в Китае. Согласно обнародованной информации, один из смартфонов из линейки iPhone SE будет иметь дизайн в стиле iPhone 11 и встроенный в экран сканер Touch ID.
По сведениям инсайдеров, Apple создает следующие смартфоны:
- 5,5-дюймовый iPhone с сенсорной кнопкой «Домой» и традиционным сканером Touch ID,
- 6,1-дюймовый iPhone со сканером отпечатков пальцев на боковой грани,
- 6,1-дюймовый iPhone со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев Touch ID нового поколения.
По меньшей мере два из перечисленных смартфона Apple выпустит весной, вероятнее всего, в марте. Источник подчеркнул, что Apple начнет выпускать менее дорогие iPhone в первой половине года на ежегодной основе.
Ранее в коде iOS 14 были обнаружены намеки на планы Apple по выпуску необычного iPhone со сканером отпечатков Touch ID, интегрированным в кнопку питания на боковой грани корпуса.
Источник: ITH.
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