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Apple готовят к выпуску самый дешевый iPad? Он будет дешевле 300 долларов

14 Дек, 2020

Apple готовят к выпуску самый дешевый iPad? Он будет дешевле 300 долларов

Было бы замечательно, если бы это произошло и с новыми iPhone.

Похоже, что в Apple вынашивают планы по выпуску бюджетного iPad. Слухи о новом планшете появлялись уже несколько раз. Некоторые предполагают, что технологический гигант из Купертино готовит самый недорогой iPad за историю компании. 

Разумеется, Apple в любом случае готовят iPad следующего поколения, и похоже, что это будет 10,5-дюймовый планшет. Но самым важной в этой новости является то, что цена такого устройства будет снижена.

iPad 2021

Предполагается, что Apple назовут стартовую цену для следующего iPad в 299 долларов. Это на 30 долларов дешевле, чем аналитики предполагали ранее. Такой шаг кажется очень разумным, ведь для того, чтобы конкурировать в этой перед с другими планшетами на базе Android, Apple действительно имеет смысл снизить стоимость на свое устройство. Если это произойдет, покупатели могут начать обращать внимание на iPad чаще, а это привлечет новую аудиторию.

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