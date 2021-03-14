Apple говорит, что iPhone 12 можно ронять, поливать жидкостью и посыпать мукой
Новая классная реклама.
iPhone 13 еще не вышел. Поэтому iPhone 12 остается самым крутым телефоном Apple. И компания стремится рассказать об этом.
Apple выпустила новый рекламный ролик. Он называется “Cook” (то есть “Повар”). В нем iPhone 12 подвергают всяческим пыткам.
Герой видео что-то готовит на кухне. Рядом с ним – iPhone 12. Флагману здорово достается. Он постоянно падает, на него попадает мука и разнообразные жидкости.
В финале – повар моет iPhone 12 под краном. Так Apple показывает, что гаджет способен выдержать любые издевательства.
Благодарить за стойкость следует защиту IP68 и стекло Ceramic Shield. Без них прошлогоднему айфону пришел бы конец.
Источник: macrumors.com
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